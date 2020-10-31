شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل «حلبية» و«ماهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمكتبة، اليوم السبت، سمير حلبية، رئيس النادى المصري، ود. على الطرابيلي، أمين صندوق النادي، والكابتن على ماهر، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى المصري، ومحمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق.

وأعرب المحافظ عن ارتياحه للختام الجيد لمشوار الفريق البورسعيدى بالدوري، والذى جاء ليسعد الآلاف من جماهيره وأعضائة ببورسعيد.

وناقش المحافظ مع «حلبية» جميع الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالنادي، واطلع على مخطط إعداد الفريق للموسم المقبل وتطورات صفقاتة الجديدة.

وطالب المحافظ باستمرار الأداء الجيد لتحقيق آمال جماهيره بالدوري الجديد الذي ينطلق نهاية نوفمبر المقبل، مشيرًا لأهمية مساندة الفريق بالمرحلة المقبلة لإسعاد مشجعيه.

وأشاد المحافظ بالعطاء المخلص للجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة «ماهر»، والذين قادوا لاعبي المصري لتحقيق الانتصارات المطلوبة للابتعاد عن مراكز الخطر بجدول الدورى العام وتغلبوا على كل الظروف الصعبة التي واجهت الفريق بالدور الثانى ومن بينها محنة كورونا ومنع القيد واستطاعوا بمساندة الجماهير والإدارة في دفع الفريق لإحراز 7 انتصارات و3 تعادلات والوصول للنقطة 48 نقطة.

وقال محافظ بورسعيد إن التفاف كل محبى المصري وعشاقة ببورسعيد حول الفريق وجهازه الفنى وإدارته في الأيام العصيبة كان العامل الأساسى في اقتناص النتائج المطلوبة لرفع شأن المصري.

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