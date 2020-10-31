شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتمسك بالمشاركة فى البطولة العربية ويرفض محاولات الزج بالمصري بدلًا منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك نادي سموحة السكندري بحقه الكامل في المشاركة بالبطولة العربية للأندية في نسختها القادمة بعد احتلال المركز الخامس ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي دون أي منافس.

وأكد مسؤولو سموحة أحقية الفريق السكندري في خوض منافسات البطولة العربية للموسم المقبل خاصة أن مسؤولي اتحاد الكرة وعدوا بمشاركة الفريق صاحب المركز الخامس في هذه البطولة دون النظر لأى اعتبارات آخرى.

ورفض مسؤولو النادي السكندري الضغوط التي يمارسها البعض لإشراك بعض الأندية الجماهيرية وهو نادي المصري في البطولة العربية رغم أن ترتيب هذه الأندية أقل من سموحة في جدول البطولة النهائى وهو ما أثار غضب مسؤولي سموحة.

ونجح سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي في تقديم نتائج متميزة وحسم المركز الخامس هذا الموسم.

وكشف مصدر مقرب من فرج عامر، رئيس النادي، أنه لن يتازل عن حق سموحة في خوض منافسات البطولة العربية في موسمها القادم.

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