شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. حمادة أنور: إيه رأيك ننسحب.. وتصعد إنت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على مباراة فريقه أمام الرجاء المغربى، التى ستجمع بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث قال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "هو الرجاء عاوز ايه مش فاهم الماتش اتأجل مرتين بسببك والنهائى اتاجل بسببك ودلوقتى بتضغط على الكاف علشان الحكم وتحط الحكم تحت ضغط طيب ايه رايك ننسحبلك وتصعد انت".



الزمالك والرجاء

وفاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

ورفض سعيد وهبى المتحدث الرسمى باسم الرجاء المغربي، التكهن بنتيجة مباراة الزمالك المقرر لها الرابع من شهر نوفمبر المقبل، مشددا على جاهزية الفريق المغربى نفسيًا وفنيًا للمباراة كما تبرأ وهبى من تدخل الرجاء فى مسألة تأجيل الكاف لمباراتهم أمام الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، من أول نوفمبر إلى الرابع من الشهر ذاته.

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وقال وهبى فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، نافيًا طلب الرجاء بتأجيل مواجهة الزمالك إلى 4 نوفمبر: "نحن تقدمنا بطلب وحيد فقط لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء وكان من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر وذلك بسبب عدد حالات كورونا فى الفريق"، وأضاف: "التأجيل إلى 4 نوفمبر ليس من طرفنا، الرجاء ليس له دخل فى تأجيل المواجهة من أول نوفمبر إلى 4 نوفمبر".

وأكد أن بعثة فريق الرجاء ستصل إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل، أى قبل مواجهة الزمالك بيومين، مشيرًا إلى أن القائمة التى ستسافر إلى مصر سيحددها الجهاز الفنى اليوم السبت وإن فريقه يريد تحكيم جيد.

وقرر الاتحاد الإفريقى تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بسبب عدد حالات كورونا فى الفريق المغربى، ثم عاد لتأجيلها إلى 4 نوفمبر، مع إقامة المباراة النهائية فى 27 نوفمبر بمصر.