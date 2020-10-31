شكرا لقرائتكم رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم التونسى وسيم النغموشي موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ضم التونسي وسيم النغموشي، لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد ، وأكد فتحي أن النغموشي، انضم إلى صفوف المقاولون، في صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب عقدا لمدة موسمين ، واجتاز اللاعب للكشف الطبي وانهى النادي اجراءات التعاقد ، ويلعب النغموشي في مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادي الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.

وكان "سوبر كروة" قد أشار إلى حصول مسئولو المقاولون العرب على توقيع التونسى وسيم النغموشى، لاعب الترجى واتحاد بن قردان السابق، لتدعيم وسط ملعب ذئاب الجبل فى الموسم الجديد، بعد ضم أحمد دوودا والاتفاق مع أحمد كابوريا، ويستعد المقاولون لموسم قوى بعد ضمان المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب استمر لـ 15 عاما، بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع فى المسابقة.

يستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

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وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدوري تعادل سلبى مع الاهلى كان سبباً في فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح في حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.

ويقود بيراميدز الليلة محمود فتح الله المدرب العام بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالكراوتى انتى تشاتشيتش من منصبه عقب وداع بطولة الكونفدرالية ، وينوى الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء والشباب خاصة أن نتيجة اللقاء لن تؤثر على وضع الفريق في المسابقة .

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بشكل لائق بأفضل مواسم ذئاب الجبل منذ فترة طويلة .