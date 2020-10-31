شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. ثلاثي الأحمر يتوجهون لمعسكرات بلادهم بعد المواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي مخاطبات من اتحادات الكرة في تونس، و أنجولا ومالي لاستدعاء الثلاثي علي معلول، جيرالدو دا وأليو ديانج للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي، وضم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي جيرالدو وآليو ديانج في قائمة لقاء طلائع الجيش اليوم، بينما استبعد علي معلول بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

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من ناحية أخرى، يتسلّم الأهلي درع بطولة الدوري فى مباراة الليلة أمام الطلائع بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط، ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً، أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً.

ورغم فارق النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ورغم أن المباراة تحصيل حاصل إلا أن موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه عن أهمية تقديم عرض قوي الليلة من أجل الحفاظ على "هيبة" الفريق ومن أجل مواصلة الأرقام الجيدة التى حققها الأحمر هذا الموسم ، وأكد موسيماني للاعبيه أن الطلائع فريق قوي ومُنظّم وقادر على تقديم عرض قوي أمام البطل كما حذر موسيماني لاعبيه من العنف حتى لا يتعرض أحدهم لإصابات قد تحرم الفريق من جهوده الفترة المقبل.