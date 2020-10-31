شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يطمئن على أحمد أحمد بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالا هاتفيا بالسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للاطمئنان عليه خلال فترة العزل التي دخلها بأحد فنادق القاهرة بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا ، وأكد الجنايني أن أحمد أحمد يتمتع بروح معنوية عالية وبحالة صحية مطمئنة.

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابته بفيروس كورونا الخطير فى ظل انتشار الفيروس خلال الساعات الماضية فى العديد من الدول.

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وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عبر حسابه على تويتر، "جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية "COVID19"، لدى أعراض خفيفة ، لكنى بخير، تم إخطار جميع الأشخاص الذين تم مواجهتهم. فى الوقت الحالي فى الحبس الانفرادي ولمدة 14 يومًا على الأقل. اعتني بنفسك وبخاصتك".

وأعلن الكاف تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا أيضا والتى تجمع بين الزمالك والرجاء بالموسم الجارى 2019-2020.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضا نهائى دورى أبطال أفريقيا.