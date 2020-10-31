شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تبدأ الجولات السياحية فى ثانى أيام معسكر زهرة المخيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار فعاليات معسكر زهرة المخيمات الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمدينة مرسى علم، بدأت اليوم، السبت، تنفيذ جولات سياحية لجميع المشاركين بالمعسكر. وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المعسكرات التى تنفذها الوزارة تهدف للتوسع فى برامج التنمية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها بغرض استفادة اكبر عدد ممكن من الشباب من مختلف المحافظات.

وأضاف وزير الرياضة، أن معسكر زهرة المخيمات، الذى يُعقد بمدينة مرسى علم فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 من نوفمبر تحت عنوان "التحدى والمغامرة"، يمثل أحد أهم الآليات المستحدثة الوزارة لتكثيف مشاركة الشباب فى أنشطة التنمية الرياضية وتكريس أنماط رياضية صحية من خلال الممارسة الرياضية.

ويشهد اليوم الثاني للمعسكر العديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية والفنية، أبرزها ألعاب اليوجا والزومبا، وزيارة وادى الجمال وشجرة المنجروف وقلعان وبحيزة النيزك وإقامة حفلات السفاري والسمر ومحاضرات رصد النجوم.

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ويشارك فى المعسكر 100 شاب وفتاة من المتفوقين علميا ورياضيا وثقافيا وفنيا من مختلف محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شهد مهرجان السباحة فى مياه النيل تحت عنوان "قادرون باختلاف في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ.