شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف نادي ليفربول نظيره وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد، الليلة، في المباراة التي تقام ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق على محمد على.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر إيفرتون، في الوقت الذي يأتي فيه وست هام يونايتد في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.