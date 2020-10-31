شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستضيف نادي ليفربول نظيره وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد، الليلة، في المباراة التي تقام ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق على محمد على.
ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر إيفرتون، في الوقت الذي يأتي فيه وست هام يونايتد في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,376
-
تعافي
99,353
-
وفيات
6,258
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.