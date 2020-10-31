شكرا لقرائتكم محمد عامر: عودة ناصر ماهر للأهلي ضرورية ورفضت انضمام كهربا بسبب عصبيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عامر نجم النادى الأهلى السابق، عن سبب اعتراضه على انضمام محمود عبد المنعم كهربا إلى القلعة الحمراء فى وقت سابق، وقال عامر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامية أميرة جمال: اعترضت على انضمام كهربا للأهلى بسبب عصبيته لأنه ينزل إلى ملعب ولديه رغبة فى تقديم كل شئ ومع ذلك لا يستطيع هو لاعب جيد ولكن عصبيته تجعله يحصل على الكثير من الانذارات.

أضاف: موسيمانى أول مدرب أجنبى اهتم بقطاع الناشئين وصعد لاعبين، عندما كنت فى المقاولون صعدت محمد صلاح والننى وزيكا وباسم على قمت بتصعيدهم لحمايتهم من العروض.

واختتم: أتمنى عودة ناصر ماهر إلى الأهلى من المعارين يعرف ازاى يوصل المهاجمين ويسجل أهداف.

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فى سياق أخر، ينهى الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مشواره فى الدوري الليلة حينما يواجه طلائع الجيش باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى والتى حسمها الأحمر قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويتسلّم النادي الأهلي درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذي أعلن تسليم الدرع فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

وفاز الأهلي (3 – 0) فى ختام الدور الأول على طلائع الجيش بدورى هذا الموسم أحرزها جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فى اللقاء الذى أقيم فى العاشر من فبراير الماضي.

ويدخل الاهلي مباراة الطلائع مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة ، بعدما توج بطلا للمسابقة للمرة الخامسة على التوالي، وحقق المارد الأحمر 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة واهتزت شباكه 8 مرات.