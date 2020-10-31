الزمالك والرجاء .. كل ما تريد معرفته عن جاساما المرشح لإدارة موقعة الأبطال

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والرجاء



- مشوار بكارى جاساما

اقترب الحكم الجامبى بكارى جاساما، من إدارة مباراة الزمالك والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما يوم الأربعاء المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، وذلك وفقًا للتقارير الصحفية التى انتشرت فى عدد من المواقع المغربية فى الساعات الأخيرة، عن نية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، فى تعيين جاساما حكمًا للمباراة التى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل لنهائى البطولة الإفريقية الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر المقبل، بعدما حقق الأبيض الفوز على الفريق المغربى، فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، ويستعرض "اليوم السابع" فى التقرير التالى مشوار جاساما فى إدارة المباريات بالبطولات الإفريقية وعلاقته بالفرق المصرية..

وُلد بكارى جاساما، فى العاصمة الجامبية بانجول، يوم 10 فبراير عام 1979، وحصل صاحب الـ 41 عاما، الشارة الدولية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عام 2007، ويُعد أحد أبرز الحكام فى القارة السمراء فى الفترة الأخيرة بعدما تواجد فى العديد من النهائيات بالبطولات الإفريقية الكبرى والتى كان أبرزها إدارته لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى 2017 بين الأهلى والوداد، والذى انتهى بتتويج الفريق المغربى باللقب.



موعد مباراة الزمالك والرجاء كما تواجد فى نهائى كأس الأمم الإفريقية عام 2015 وهى البطولة التى توج بها منتخب كوت ديفوار على حساب غانا بعد التفوق بنتيجة 9/8 بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للقاء الذى أُقيم على ملعب باتا فى غينيا الاستوائية بنتيجة التعادل السلبى. موعد مباراة الزمالك والرجاء كما تواجد فى نهائى كأس الأمم الإفريقية عام 2015 وهى البطولة التى توج بها منتخب كوت ديفوار على حساب غانا بعد التفوق بنتيجة 9/8 بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للقاء الذى أُقيم على ملعب باتا فى غينيا الاستوائية بنتيجة التعادل السلبى.

وعلى الصعيد العالمى شارك جاساما فى العديد من المحافل الدولية المميزة، مثل اختياره ضمن 25 حكمًا لكأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث أدار بكارى مباراة فى المجموعة الثانية بين منتخبى هولندا وتشيلى فى 23 يونيو من العام نفسه، كما شارك أيضًا فى كأس القارات عام 2017 ولكنه قاد مباراة واحدة جمعت بين المكسيك ونيوزلندا والتى إقيمت يوم 21 يونيو 2017.

كما أدار مباراتين فى كأس العالم للأندية، عام 2013، كانت الأولى بين أوكلاند سيتى والرجاء المغربى، فى الدور التمهيدى وانتهت لصالح الفريق المغربى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والرجاء

ثم أدار مباراة نصف النهائى بين بايرن ميونخ وجوانغجو إيفرجراند، وانتهى لصالح الفريق الألمانى بثلاثة أهداف دون رد.



- إدارة بكارى جاساما فى البطولات الإفريقية

أدار بكارى جاساما 44 مباراة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا منذ نسخة 2010 – 2011، حتى النسخة الجارية، منح خلالهم 108 إنذارًا واستخدم الطرد 5 مرات بعد الحصول على الإنذار الثانى، بينما احتسب 7 ركلات جزاء.

فيما أدار 4 مباريات فى بطولة الكونفدرالية منح خلالهم 10 إنذارات، فيما أدار مباراة واحدة فى السوبر الإفريقى عام 3013 بين الأهلى وليوبار الكونغولى، وانتهى لصالح الأهلى بهدفين مقابل هدف.

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فيما أدار 14 مباراة فى كأس الأمم الإفريقية مواسم 2012 و2013 و2015 و2017 و2019، أشهر خلالهم 43 إنذارا وطرد مباشر مرة واحدة واحتسب 4 ركلات جزاء.



- مشوار جاساما مع المصريين

أدار جاساما 10 مباريات للأهلى، كأكثر الأندية التى أدار لها مباريات، وشهدت فوز الأحمر فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مثلهم، وأشهر خلالهم 19 إنذار وطرد مرة واحدة واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وكان أخرهم مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، أمام صن داونز حيث تعادل الفريقين بهدف لمثله، ليتأهل الأحمر بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.



موعد مباراة الزمالك والرجاء فيما أدار 4 مباريات لفريق الزمالك، فاز الأبيض فى مباراتين وهُزم فى مثلهما، وأشهر خلالهم 6 إنذارات، وكان أخرهم مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 2016، حيث فاز الأبيض بهدف دون رد، ولكن لم يتوج باللقب بعد هزيمته فى الذهاب بثلاثية نظيفة.كما أدار 4 مباريات لمنتخب مصر، حقق الفوز فى 3 مباريات وهُزم فى مباراة وأشهر 6 إنذارات واحتسب ركلة جزاء واحدة، وكان أخرهم مباراة مصر والكونغو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017، وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وشهدت تأهل المنتخب الوطنى لكأس العالم روسيا 2018.



- مشوار جاساما مع الرجاء المغربى

أدار بكارى جاساما مباراتين للرجاء المغربى، حقق خلالهم الفوز فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما أشهر 4 إنذارات وكان أخرهما أمام الترجى التونسى فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية وتعادلا بهدفين لمثلهما.