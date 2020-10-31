شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة سموحة ضد نادي مصر فى الجولة الأخيرة للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي سموحة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق مصر في المباراة المقرر لها الثالثة عصر اليوم على ملعب استاد الاسكندريه في إطار منافسات الجوله الأخيره لمسابقه الدوري الممتاز، وضمت التشكيلة كل من الهاني سليمان ، رجب نبيل ، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال و سيد فريد و حمص حليمو و ناصر ماهر و صلاح محسن و إسلام جمال وحسام حسن.

بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي: سعيد فتحي، محمود شبانه ، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف ،علي جمال، محمد تريكه ، كليف ، رضا الويشي، ويليس الفيس.

يستضيف سموحة نظيره نادى مصر فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وحسم الأهلى بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، كما حسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الأفريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

*ترتيب سموحة ونادى مصر فى جدول الدوري

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ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 55 هدفًا.

*تاريخ مواجهات سموحة ونادى مصر

التقى سموحة مع نادى مصر فى مواجهة وحيدة قبل صدام اليوم نظراً لصعود نادى مصر لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز الفريق السكندرى بهدف دون رد سجله صلاح محسن فى اللقاء الذى أقيم باستاد الكلية الحربية بالأسبوع السابع عشر للمسابقة فى 8 فبراير 2020 .

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بالدوري منذ توليه تدريب الفريق السكندرى، حيث حقق أربعة انتصارات وأربعة تعادلات، كان آخرها التعادل مع مصر المقاصة سلبياً فى محاولة لإنهاء الموسم بالمركز الخامس، لاسيما بعد وداع بطولة الكأس لصالح الزمالك بعد لعب الأشواط الإضافية.

ومن جانبه طالب طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر بترك ذكرى طيبة بأخر ظهور لهم بالدوري الممتاز بعد الهبوط بشكل رسمي، وتأكد هبوط نادي مصر إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بعد الفوز الذي حققه وادي دجلة على أسوان في الجولة 31 ، حيث تأكد أن الفوز بكل المباريات المتبقية لنادى مصر لن يكون طوق نجاته من الهبوط ليلحق بنظيره طنطا ويعودان للمظاليم.