الامارات | كايزر: الفوز على كلباء أفضل مكافأة للجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الفوز على كلباء أفضل مكافأة للجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن الفريق استحق الفوز على اتحاد كلباء، أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهت بفوز الجزيرة بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن هذا الفوز هو أفضل مكافأة للفريق، عقب المردود الذي قدمه اللاعبون في المباراة.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي: «قدمنا مباراة جيدة، وكان هناك توازن في أداء اللاعبين، إذ لم نسمح لفريق اتحاد كلباء بأن يستغل الهجمات المرتدة التي اعتمد عليها خلال المباراة، بينما واجهنا صعوبات في إحراز الأهداف، حتى تمكنا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 82».

وأضاف: «تأخرنا في إيجاد حل لاختراق دفاع اتحاد كلباء، ولكن رغم ذلك واصل اللاعبون الضغط بشكل جيد، وأحرز الفريق هدفين، لذلك أعتبر هذا الفوز مكافأة وتتويجاً لجهود اللاعبين في المباراة».

وأشاد المدرب الهولندي بأداء اللاعبين، موضحاً: «أبرز ما يميز اللقاء بالنسبة لنا، هو أن اللاعبين قاموا بأدوارهم في الملعب بشكل جيد جداً، وتفوقوا في الهجوم، وبالنسبة إلى السيطرة على الكرة، وفي الوقت نفسه، الأداء كان جيداً عندما يمتلك المنافس الكرة، إذ إننا قدمنا أداءً جماعياً رائعاً، ونستحق الفوز».

من جهته، قال مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا: «نشعر بالحزن والأسى بسبب خسارة المباراة، لأننا لعبنا بشكل جيد، خصوصاً في أول 80 دقيقة».

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه «عندما دخل مرمانا الهدف الأول، كانت لدينا أكثر من فرصة لإحراز هدف التعادل، ولكن تمت مباغتة الفريق بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، ما أسهم في صعوبة عودتنا في اللقاء».

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مدرب الجزيرة:

«تأخرنا في إيجاد حل لاختراق دفاع

اتحاد كلباء».

مدرب اتحاد كلباء:

«نشعر بالحزن والأسى بسبب الخسارة

من الجزيرة».

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