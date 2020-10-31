شكرا لقرائتكم هل تم بيع المحمدي وعبد الرحمن مجدي لاتمام الصفقات الجديدة؟.. الإسماعيلي يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن موارد تمويل الصفقات الكبيرة والمميزة التي أنهتها إدارة نادي الدروايش في الأيام الماضية وهم الثلاثي أري بابل وأحمد مصطفى ورضوان شريفي.

وقال علاء وحيد، : "الإسماعيلي نادي كبير للغاية وقادر على العودة من جديد وجميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم ولا توجد أي أزمات مالية في النادي كما يردد البعض".

وتابع: "لم يتم بيع باهر المحمدي أو عبدالرحمن مجدي كما يردد البعض من أجل إتمام الصفقات الجديد وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة".

وعن حقيقة دخول الإسماعيلي في مفاوضات مع الأهلي لاستعارة بادجي، أتم: "هذا الكلام لم يتردد نهائيًا داخل صفوف نادي الإسماعيلي".

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كشف المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب كثرة التعاقدات الذي عقدتها قلعة الدروايش في الأيام الماضية أبرزهم أري بابل، أحمد مصطفى، والجزائري رضوان الشريفي.

وقال علاء وحيد، "الإسماعيلي شكل لجنة تعاقدات قوية وقامت بإبرام صفقات قوية والإسماعيلي يسير على الطريق الصحيح والتعاقدات الجديدة جاءت بسبب رغبة اللاعبين في الانضمام للفريق واطمئن الجماهير أن الثلاث صفقات بيع وشراء وليس إعارات".

تابع: "أعلنا عن انضمام أري بابل وأحمد مصطفى ورضوان شريفي وفي القريب لاعبين أخرين".

كشف المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب عدم استعارة 2 لاعبين من صفوف النادي الأهلي وفقًا للعقد المبرم بين الاهلي والإسماعيلي في عقد محمود متولي، حيث نص العقد بين الطرفين أحقية الدروايش في استعارة ثنائي من صفوف الأهلي قائلا:" بالفعل يحق لنا استعارة لاعبان من الأهلي وفاوضنا لاعبين في صفوف النادي الأهلي ولكنهم تكبروا على الإنتقال إلى الإسماعيلي وتكبروا عليا لعدة أسباب".

وأتم: "الإسماعيلي في الوقت الجاري يفاوض بعض لاعبي الأهلي والزمالك ".