شكرا لقرائتكم محمد بركات: عمر جابر والونش كانا ضمن اختيارات المنتخب لمباراتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني، أن حسام البدري المدير الفني قرر اعلان أسماء لاعبي الأهلي المختارين لقائمة معسكر مباراتي توجو عقب مباراة طلائع الجيش غدا السبت.

وعلق بركات على اختيارات الجهاز الفني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، قائلا: "البدري هو صاحب الحق الوحيد في التعليق على الاختيارات".

وأكد مدير المنتخب أن عمر جابر والونش كانا ضمن اختيارات المنتخب قبل تعرضهما للإصابة، موضحا أن البدري سيعلن قائمة من 26 لاعبا بشكل نهائي قبل المعسكر المغلق لمباراة توجو الأولى في القاهرة.

وتمنى بركات تحسن أداء التحكيم في أفريقيا، موضحا أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي واضح في لقاء نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

وأوضح الزئبقي أن هناك تواصل مستمر مع محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر مباراة توجو، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يتخذ قرارا حتى هذه اللحظة بتغيير نظام الأقدمية في منح الشارة للكابتن على حسب الأقدمية.

وأتبع مدير المنتخب: "سندرس حالة رمضان صبحي الفنية للوقوف على حالته وحسم مصير استمراره في القائمة لمباراتي توجو من عدمه".

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وشدد بركات على أن منتخب مصر لن يتأثر بعدم خوض مباريات ودية مثل المنافس وهو منتخب توجو، مؤكدًا ان الجهاز يثق في قدرة وخبرة اللاعبين، الأفضل في أفريقيا.

اختار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر المفتوح في الثالث من نوفمبر المقبل بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات دوري we المصري، على أن ينضم لاعبو الأهلي والزمالك بعد انتهاء مهمتهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما سينضم خماسي المحترفين في التاسع من نوفمبر.