شكرا لقرائتكم "الونش" يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك عبر مدرجات "انستجرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، على التأكيد عبر حسابه على موقع "انستجرام"، على عودته قريبا بشكل أقوى من ذى قبل، ثم وجه شكره إلى جماهير الفريق التى ساندته بتدشين حملة لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالعديد من التغريدات الخاصة بتمنى شفائه فى القريب العاجل بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا أمام الإسماعيلى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال الونش عبر "ستورى" حسابه على انستجرام:"شكرا لجماهير الزمالك على الدعم والمساندة الكبيرة بعد تعرضى للإصابة، وبوعدكم ببذل أقصى جهد للعودة بشكل أفضل إن شاء الله".

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، إنه فريقه لم يتضرر بتأجيل مواجهة الرجاء المغربى، إلى يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث كان ما يشغل رأس الإدارة البيضاء والجهاز الفنى هو تحضير الفريق بشكل جيد للمواجهة القادمة وعدم الانشغال فيما يخص التأجيلات لتوقع حدوث ذلك، وذلك من أجل إسعاد الجماهير بمواصلة السعى نحو المنافسة على حصد اللقب الأفريقى.

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وتابع تيجانا :"نسير فى طريقنا والتأجيل لن يضر بالفريق فالجهاز الفنى استفاد بتجهيز القوة الضاربة للفريق حيث قام بتجهيز المصابين كما استعدنا جهود فرجانى ساسى وأصبحت هناك فرص كبيرة لمحمود الونش للحاق بالمواجهة، لذا أرى أن نسير في طريقنا لتحقيق ما فعلناه فى الذهاب بالانتصار أيضا فى الإياب وغلق ملف أحداث التأجيل والتركيز فقط على اللقاء لحصد بطاقة التأهل إلى النهائى".

كما أوضح تيجانا إن الفريق فى أتم استعداده للمواجهة المقبلة مع الرجاء إلى جانب تجهيز محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، خلال الأيام الجارية، من أجل اللحاق بالنهائى حال تأهل الفريق بعد تعافيه بنسبة كبيرة من الإصابة التي لحقت به في عظمة الترقوة وأبعدته عن الفريق فى الفترة الماضية، بعد تأجيل النهائى إلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى.

وتقرر وصول الرجاء المغربى، إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة التي ستجمع الفريقان، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب.