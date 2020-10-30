شكرا لقرائتكم سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم لمباراة اف سى مصر فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر الدورى المصرى والمقرر لها غدا السبت وتحديدا فى الثالثة عصرا على استاد الاسكندرية، وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و السيد فريد و محمد الترهونى و محمود عزت و شريف رضا و محمد كوفى و أحمد أبو الفتوح و أحمد حمص و محمود حليمو و أحمد جمال ومحمد نادى و محمد طلعت واسلام جمال و فوزى الحناوى و حسام حسن و صلاح محسن و ناصر ماهر و ديريك نسنيامبى.

وحرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على حضور التدريب الأخير للفريق، وقام باهداء عدد من الدروع للاعبين الذين تنتهى إعارتهم بنهاية مباراة الغد ومنهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى و أحمد أبو الفتوح.

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فى شأن مختلف، يُناقش مسئولو النادى الأهلي عرض نادى سموحة لاستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار للجونة هذا الموسم، بداية من الموسم الجديد، وذلك بعدما أبدى أحمد سامى المدير الفني للفريق السكندري اعجابه باللاعب، مؤكداً أنه سيمثل إضافة للفريق حال انضمامه في الوقت الذي تلقى مهاجم الأهلى والمنتخب الأوليمبي أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.

كما تسلم عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي المعار لطلائع الجيش هذا الموسم عرضاً من الاتحاد السكندري للإنضمام له في الموسم الجديد ، بعد أن تلقى اللاعب الشاب اتصالاً هاتفياً من محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر، والذى نقل للاعب رغبة حسام حسن المدير الفني للاتحاد في ضمه.