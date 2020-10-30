يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من فيروس كورونا 

أعلن يوفنتوس الإيطالي في حسابه الرسمي على الإنترنت تعافي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا.
وأوضح يوفنتوس أن رونالدو الذي عانى من الفيروس لقرابة 19 يوماً أجرى فحوصات جديدة وجاءت نتيجتها السلبية، ليصبح قادراً على المشاركة مع بطل إيطاليا في الأيام المقبلة.
وغاب رونالدو عن يوفنتوس في الفترة الماضية وكانت معاناة يوفنتوس واضحة في ظل افتقاده لخدمات هدافه الأول وخاصة في مباراته مع برشلونة الأربعاء الفائت في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح زملاء ميسي بثنائية نظيفة.
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