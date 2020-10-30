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يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من فيروس كورونا 

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أعلن يوفنتوس الإيطالي في حسابه الرسمي على الإنترنت تعافي نجمه البرتغالي من فيروس .
 

وأوضح يوفنتوس أن رونالدو الذي عانى من الفيروس لقرابة 19 يوماً أجرى فحوصات جديدة وجاءت نتيجتها السلبية، ليصبح قادراً على المشاركة مع بطل إيطاليا في الأيام المقبلة. 

وغاب رونالدو عن يوفنتوس في الفترة الماضية وكانت معاناة يوفنتوس واضحة في ظل افتقاده لخدمات هدافه الأول وخاصة في مباراته مع الأربعاء الفائت في والتي انتهت لصالح زملاء بثنائية نظيفة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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