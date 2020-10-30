شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع ممثلي مصر بالاتحادات الرياضية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الأيام المقبلة، اجتماعا موسعا مع جميع ممثلي مصر في مختلف الاتحادات الرياضية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاتحادات الرياضية الأفريقية، سواء التي توجد مقراتها في مصر أو في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة.