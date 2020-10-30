شكرا لقرائتكم خبر عن «فاكرين نفسهم ميسي».. رضا عبدالعال يحذر أندية الدوري من التعاقد مع 11 لاعباً هارباً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذّر رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق نادي طنطا، من تعاقد أندية الدوري الممتاز مع 11 لاعباً قاموا بالهروب من النادي قبل نهاية الموسم الجاري.
وقال عبدالعال في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «أحذر أندية الدوري المصري من التعاقد مع هؤلاء اللاعبين الذين هربوا من طنطا، بفهم لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم، ومفكرين نفسهم مارادونا وميسي».
وواصل:«تخلصنا من النفوس السيئة بهروب هؤلاء اللاعبين فتحقق الفوز اليوم على حساب إنبي، وقدمنا مباراة جيدة ولعبنا لمدة 10 دقائق متتالية من لمسة واحدة».
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