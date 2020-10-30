يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة المحرق والبسيتين فى نهائي كأس البحرين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 بختام الموسم الرياضي فى البحرين.

انطلقت مباراة المحرق والبسيتين فى تمام الساعة 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب ستاد مدينة خليفة الرياضية.

ونقل نهائي كأس البحرين بين البسيتين والمحرق عبر شاشة قناة البحرين الرياضية، بصوت المعلق الرياضي “خالد المنشد”.

تُوج المحرق بطلاً لكأس الاتحاد البحريني بعد الفوز على البسيتين بأربعة اهداف لهدف، سجل للمحرق برنس واسماعيل عبداللطيف وعلي مفتاح واحمد الشروقي.

وسعي اليوم المحرق في ختام موسمه بتحقيق لقب الكأس والخروج بلقبين، واعتمد البرازيلي باكيتا على مجموعة جيدة من اللاعبين، أمثال الحارس محمد السيد جعفر وإسماعيل عبد اللطيف ومحمد البناء وحسين جميل وتياجو.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان يوم 9 مارس 2020، فى دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني، والذي شهد فوز المحرق 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة.

إليكم فيديو أهداف مباراة المحرق والبسيتين فى نهائي كأس البحرين

هدف محرق الاول

هدف محرق الثاني

هدف محرق الثالث

هدف محرق الرابع

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