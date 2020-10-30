يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الشرطة وامانة بغداد فى الدوري العراقي، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، بالجولة الثانية.
تنطلق مباراة الشرطة وامانة بغداد فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.
يدخل الشرطة مباراة اليوم فى المركز الحادس عشر برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل 1-1 أمام الزوراء بالجولة الأولي فى الدوري الاسبوع الماضي، وسيسعي الى تحقيق الفوز من أجل الدخول مبكراً فى المنافسة على اللقب.
على الجانب الاخر يدخل أمانة بغداد اللقاء ساعياً للخروج بنتيجة ايجابية من معقل الشرطة، لتعويض خسارته بالجولة الاولي على ملعبه من أربيل 2-صفر.
يذكر ان آخر لقاء بين الفريقين فى الدوري العراقي الموسم الماضي، قد انتهي فوز الشرطة 3-1، سجل للشرطة كلا من علاء عبد الزهرة وعلاء حسين ومروان حسين، بينما سجل هدف امانة بغداد الوحيد اللاعب “تيدي جيمس.
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