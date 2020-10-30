شكرا لقرائتكم الزمالك يؤهل الونش وعلاء فى الجيم قبل موقعة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض محمود حمدى الونش ومحمود علاء مدافعا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقا، المقرر لها على ستاد القاهرة الدولى ولم يتحدد موعدها حتى الأن، لاسيما وأن "الونش" عاد للصورة وأصبح من الممكن الدفع به فى المباراة رغم إصابته بقطع فى غضروف الركبة وتأجيل قرار الجراحة.

كما يخوض محمود علاء برنامجا تأهيليا فى الجيم، لتجهيزه للمباراة، حيث جاء قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى بقيادة البرتغالي باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام بالمباراة ، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حال إقامتها فى موعدها الأحد المقبل.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي أن محمود حمدى الونش يؤدي برنامجا تأهيليا مكثفا عبارة عن جلستين يوميا وحتي يوم 2 نوفمبر، سيساهم فى إمكانية مشاركته فى المباراة عقب تأجيلها.

وأضاف المصدر أن الونش سيكون جاهزا، بنسبة كبيرة، للمشاركة فى المباراة عقب تأجيل قرار الجراحة، حث يعانى من قطع فى الغضروف، مؤكدا أن التأجيل سيمنح فرصة للجهاز الطبي أيضا لتجهيز كل من محمود علاء ويوسف أوباما وحازم إمام وعبد الله جمعة ومشاركتهم دون الحاجة لمسكنات او المشاركة تحت ظروف اضطرارية.