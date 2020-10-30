الامارات | إصابة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الملغاشي أحمد أحمد، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد في تغريدة عبر حساب على موقع تويتر "هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي لكوفيد-19 إيجابية. لدي عوارض خفيفة، لكنني بخير. تم إبلاغ جميع الأشخاص من حولنا".

وأضاف "في الوقت الحالي أنا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقل. انتبهوا لأنفسكم وأحبائكم".

وأعلن "كاف" أمس الخميس عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالاضافة الى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.

وكان كاف قرر الأسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل (السبت)، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبا.

وفي الوقت نفسه، أعلن أحمد الأربعاء، وهو شخصية مثيرة للجدل لاتهامه بالفساد والتحرش، أنه سيسعى إلى ولاية ثانية على رأس الاتحاد الأفريقي، رغم الانتقادات حيال إدارته المالية.

ومن المرتقب أن يعقد الاتحاد الإفريقي جمعيته العمومية المنتخبة في 12 مارس 2021، المكلفة تعيين رئيس لها.



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