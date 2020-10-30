شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه يهنئ الخطيب في عيد ميلاده ويوجه رسالة للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، تهنئة لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي بمناسبة عيد ميلاده، ويتم محمود الخطيب، اليوم الجمعة، عامه الـ 66.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو لمانويل جوزيه قال خلاله: «مرحبًا بكم أهلي في مصر، أنتم تعلمون جيدًا أنني أهلاوي، أهنئ السيد الرئيس محمود الخطيب بعيد ميلاده والذي يتزامن مع ميلاد نجلي أيضاً».

ووجه رسالة للاعبي الأهلي وموسيماني: «أهنئ الجهاز الفني واللاعبين على التأهل وعليكم أن تعلموا جيدًا أن الأهلي يلعب المباريات النهائية من أجل الفوز بها فقط وعليكم استعادة اللقب المفقود منذ سنوات عديدة».

وأنهى البرتغالي تصريحاته: «أتمنى أن تكونوا الأبطال مرة أخرى وأن تلعبوا كفريق واحد منذ اللحظة الأولى وتعلموا أنكم الأفضل دائماً، أشتاق إليكم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق».