شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يعلن جاهزية نوح موسى لديربي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعان نادي أهلي جدة، جاهزية نوح موسى لاعب الفريق لياقيا وفنيا، من أجل المشاركة أمام الاتحاد، في المباراة المقرر لها غدا السبت، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وانضم نوح موسى للتدريبات الجماعية مطلع الأسبوع، بعد فترة غياب طويلة بسبب تعرضه لإصابة “الفتاق” خضع بسببها لعملية جراحية.

كان الأهلي قد خسر منذ أيام لقاء نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف في مواجهة فريق النصر.