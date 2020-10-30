لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو محمد مالك يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة البرازيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

توّج لاعب نادي أهلي صنعاء والمنتخب الوطني للتايكواندو محمد أحمد مالك بالميدالية الذهبية في بطولة البرازيل الدولية أون لاين ” بومزا” لفئة الأشبال.

وحقق مالك المركز الأول متفوقاً على اللاعب الإسباني ضمن البطولة التي شارك فيها 481 لاعباً يمثلون 51 دولة من مختلف قارات العالم، في إنجاز غير مسبوق للعبة التايكواندو.

وفي فئة الناشئين أحرز لاعب الأهلي والمنتخب الوطني حسين الفقيه الميدالية البرونزية.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس مجلس الشرف الأعلى بالنادي الأهلي يحيى الحباري، قد كرّم اللاعب محمد مالك وعدد من زملائه في النادي لنيلهم ميداليات ملونة في بطولات ألمانيا وكوبا، و إيران الدولية وفلسطين والفجيرة