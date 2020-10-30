شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبي غزل المحلة والجهاز الفني بعد الصعود للممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حفل التكريم الذي نظمته شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة احتفالاً بصعود فريقها للدوري الممتاز، وبدأ الحفل بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الشركة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، ثم توجه الحاضرين إلى مسرح الشركة لحضور الاحتفالية .

وقدمت فرقة الكشافة الجوية عروضًا فنية متنوعة لفرقة الفنون الشعبية بالشركة، كما قدمت فرقة الجوالة بالشركة عروضًا كشفية تجسد تاريخ شركة غزل المحلة.

ووجه محافظ الغربية في كلمته لمجلس إدارة الشركة والجهاز الفني واللاعبين وجميع العاملين بالشركة على مجهودهم في الصعود للدوري الممتاز، مطالبًا خالد عيد، مدرب الفريق علي بالمنافسة في الدوري الممتاز وليس الصعود والبقاء.

ثم وجه الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، كلمة قدم فيها الشكر لمجلس إدارة الشركة والجهاز الفني واللاعبين، موضحًا بأنه هذه هي الزيارة الرابعة له، وكانت جميعها من أجل تطوير المصانع ولكن اليوم هو مخصص للاحتفال بصعود الفريق للدوري الممتاز، مشيراً إلى أنه قد تم وضع سياسة عامة وتم تأسيس شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم.

من جانبه أوضح هشام عزمي، خبير تطوير الأندية بوزارة قطاع الأعمال، أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل الاستخدام الأمثل لكل المساحات الموجودة داخل الشركة، حيث سيتم تجديد وتطوير نادي العاملين بالشركة والمقام على مساحة 45 ألف متر من أجل خدمة العاملين وأبنائهم، بالإضافة إلى تجديد إستاد غزل المحلة بكل مشتملاته حيث سيتم إعادة تطويره بالشكل الذي يليق بهذا الصرح العملاق.

واختتم الحفل بتكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري والعاملين ونماذج من الجماهير.

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