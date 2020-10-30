شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عمرو شبانة أول بطل مصرى يتصدر التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطر الفراعنة أسماءهم بحروف من ذهب فى لعبة الاسكواش، ومع التفوق الأخير على صعيد الرجال والسيدات، يجب ألا ننسى جيل الرواد الذين نجحوا فى المهمة الأصعب وهى فتح أبواب المجد أمام الأجيال الحالية، وإقناعهم بأنه لا مستحيل مع الاجتهاد والطموح، ومن بين أولئك الأبطال "المايسترو" عمرو شبانة، كما تلقبه جماهير الاسكواش، نظراً لمهارته الفائقة وذكائه الكبير داخل الملعب الزجاجى.

عمرو شبانة ولد فى 20 يوليو 1979 بالقاهرة، وكانت بدايته مع لعبة الاسكواش فى السابعة من عمره بنادى السالمية الكويتى لظروف تواجده هناك قبل أن يعود إلى مصر وينطلق من نادى المعادى، وانتقل شبانة بعد ذلك إلى نادى الجزيرة لفترة قبل أن ينتقل إلى النادى الأهلى فى أوائل العشرينات من عمره.

فى يوليو 1999، حصد عمرو شبانة لقبه الأول عندما حصد لقب بويببلا المفتوحة وبعد شهرين حقق لقب بطولة العالم للفرق مع منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وفى عام 2003 كتب عمرو شبانة التاريخ بتحقيق اللقب الأول فى تاريخ مصر ببطولة العالم فردى التى أقيمت فى فرنسا.

وحصد عمرو شبانة لقب بطولة العالم للاسكواش ثلاث مرات أخرى أعوام 2005 و2007 و2009، ولا يزال تتويج شبانة بأربع بطولات عالم فردى رقما قياسيا صامدا إذ لم يصل أى لاعب مصرى لـ 4 ألقاب عالمية حتى الآن.

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وفى أبريل 2006 كتب شبانة تاريخا جديدا للاسكواش المصرى بعدما بات أول مصرى يصل إلى صدارة التصنيف العالمي، واستمر عمرو شبانة على قمة التصنيف العالمى لمدة 33 شهرا متتاليا حتى ديسمبر 2008.

اعتزل عمرو شبانة رياضة الاسكواش فى أغسطس 2015 بعدما كتب تاريخا للعبة فى مصر، بعد أن حقق 30 بطولة دولية وحصد المركز الثانى 11 مرة وتصدر التصنيف العالمى 33 شهرا متتاليا.

وفى يناير 2014 وقبل اعتزاله بعام ونصف العام، نجح عمرو شبانة فى تحقيق لقب بطولة الأبطال واحدة من البطولات الكبرى ليكسر وقتها الرقم القياسى كأكبر لاعب يحقق بطولة دولية وعمره 34 عاما.