النني ليس الأول.. مصريون تقلدوا شارة القيادة في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حمل الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، شارة قيادة فريقه في مواجهة دوندالك الأيرلندي، التي فاز بها الجانرز (3-0) مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشارك النني في المباراة كاملةً، وحمل شارة القيادة منذ الدقيقة الـ74، بعد خروج زميله جرانيت تشاكا، ليحيي ذكرى هامة للمصريين في ملاعب أوروبا بدأت قبل 28 عاما من الأراضي اليونانية حين خلّدها مجدي طلبة.

وكان النني انتقل إلى آرسنال في يناير 2016 قادما من بازل السويسري، وعاد صاحب الـ28 عاما إلى صفوف الجانرز مع بداية الموسم الحالي 2020/2021 بعد تجربة إعارة لمدة موسم مع باشكتاش التركي.

مجدي طلبة مع إبراهيم حسن يعد أول لاعب مصري يشارك في مسابقة أوروبية، بعد ظهوره في كأس الاتحاد الأوربي "يوروبا ليج حاليًا" مع باوك ثيسالونيكي اليوناني ضد إشبيلية الإسباني، يوم 19 سبتمبر عام 1990.

ويعد طلبة أول مصري يحمل شارة قيادة فريق ينافس في بطولات "يويفا"، حين تقلد شارة قيادة باوك في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المهاجم الليبيري الأفضل في أوروبا جورج ويا يوم 16 سبتمبر عام 1992.

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وتقلد عبدالظاهر السقا شارة القيادة مع فريق جنتشلربيرليجي التركي عام 2008، وكان قائد الفريق في نهائي كأس تركيا أمام كايسري سبور، وكاد أن يحمل الكأس لولا خسارة فريقه بركلات الترجيح (10-11).

وارتدى أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، شارة القيادة مع فريقه الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب هال سيتي أيضا، مع العلم أن اللاعب قضى أكثر من 10 سنوات في الأراضي الإنجليزية.

وفي الدوري البرتغالي، تقلد علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، شارة قيادة فريقه السابق ناسيونال ماديرا خلال عام 2015.

كما منح نادي قاسم باشا التركي النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي الحالي، شارة القيادة في نهاية موسم 2018/2019 من أجل تكريمه بعد السماح برحيله عن الفريق الذي توهج معه بشكل لافت.