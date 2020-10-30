إصابة رئيس كاف بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إصابة أحمد أحمد رئيس "كاف" بعدوى فيروس كورونا.

ونشر كاف بيانًا رسميًا أكد فيه أنه بعد وصول أحمد أحمد يوم الأربعاء الماضي إلى القاهرة، فإنه وبعد الخضوع لمسحة طبية تأكد إصابته بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

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وأضاف بيان كاف، أن رئيس الاتحاد دخل في عزل لمدة 14 يومًا ، كما أنه تم إبلاغ كل من تعاملوا مع الرئيس خلال الأيام الماضي.

ومن جانبه قال أحمد أحمد من خلال تغريدة عبر تويتر : "لدي أعراض خفيفة لكني بخير، كل من كان على اتصال بي سيكون في عزل مدة 14 يومًا."

وكان أحمد أحمد قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ترشحه لولاية جديدة بعد أن تولى المقاليد في عام 2017 بعد الفوز على عيسى حياتو.