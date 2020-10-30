محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إصابة أحمد أحمد رئيس "كاف" بعدوى فيروس كورونا.
ونشر كاف بيانًا رسميًا أكد فيه أنه بعد وصول أحمد أحمد يوم الأربعاء الماضي إلى القاهرة، فإنه وبعد الخضوع لمسحة طبية تأكد إصابته بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف بيان كاف، أن رئيس الاتحاد دخل في عزل لمدة 14 يومًا ، كما أنه تم إبلاغ كل من تعاملوا مع الرئيس خلال الأيام الماضي.
ومن جانبه قال أحمد أحمد من خلال تغريدة عبر تويتر : "لدي أعراض خفيفة لكني بخير، كل من كان على اتصال بي سيكون في عزل مدة 14 يومًا."
وكان أحمد أحمد قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ترشحه لولاية جديدة بعد أن تولى المقاليد في عام 2017 بعد الفوز على عيسى حياتو.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس كاف بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.