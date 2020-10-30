شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطالب لاعبي الزمالك بعدم الاهتمام بموعد مواجهة «الرجاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي جامي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، من لاعبي فريقه، التركيز الشديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والإستعداد بقوة من اجل خوض مباراة الرجاء، في موعدها الجديد.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، «الأربعاء»، موعداً للمواجهة اذا لم يجد أي جديد.

وطالب المدير الفني، لاعبيه عدم التفكير، في أي أمور قد تدفع لتأجيلها مرة أخرى، خصوصاً وان الأمور لاتزال غامضة بشأن الفريق المغربي، وكذلك بشأن الموقف الذي قد يتخذه الكاف، في حالة عدم قدرتهم الوصول في الموعد الجديد.