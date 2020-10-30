شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لمحمود الونش في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اختبارا طبيا، «الجمعة»، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الونش، من قطع في غضروف الركبة، عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

وأرجأ الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فكرة التدخل الجراحي، مكتفياً بإخضاع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف لتقوية عضلات الركبة.