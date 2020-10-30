شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: أستحق فرصة تدريب الزمالك مثل ميدو وسليمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحليم على، نجم الزمالك السابق وهدافه التاريخي، إنه كان يستحق فرصة تدريب فريق الكرة بالنادي الأبيض.
وأضاف خلال تصريحات مع الاعلامي مهيب عبدالهادي على شاشة «إم بي سي مصر»: أرى أنني كنت مُحق بفرصة تدريب الزمالك مثل بعض زملائي الذيم حصلوا على الفرصة مثل مؤمن سليمان وميدو وخالد جلال.
وواصل: «عملت مساعداً في الجهاز المعاون للزمالك مع عدد كبير من المدربين مثل حسام حسن وماكليش ودوكاستال ومحمد حلمي وحلمي طولان».
وأوضح: «الزمالك لم يقصر معي ولكن كنت أتمنى الحصول على الفرصة وأحلم بالطبع بتولي تدريب الفريق الأول في يوم ما».
وأتم تصريحاته: «اسم الزمالك كبير وشرف لأبنائه وأتمنى الحصول على الفرصة».
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