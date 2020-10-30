نابولي يستعيد توازنه ويهزم ريال سوسييداد وروما يسقط في فخ التعادل

استعاد نابولي الإيطالي توازنه وتغلّب خارج قواعده على ريال سوسييداد الإسباني بهدف دون مقابل الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجّل ماتيو بوليتانو الهدف في الدقيقة 56 من عمر المباراة.
وتلقى نابولي ضربة موجعة بإصابة قائده لورنتسو اينسينيي في الدقيقة 21 في قدمه اليسرى فترك مكانه للدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو، ثم طرد مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتلقيه الانذار الثاني.
وكان نابولي سقط في الجولة الأولى بشكل مفاجئ أمام ألكمار الهولندي الذي فاز اليوم على رييكا الكرواتي 4-1 وتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.
وفي المجموعة الأولى، سقط روما الإيطالي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سسكا صوفيا البلغاري.
وكان روما استهل المسابقة الأسبوع الفائت بالفوز 2-1 على يونغ بويز السويسري الذي تعادل خارج أرضه اليوم مع كلوج الروماني بهدف لمثله.
وفي المجموعة الرابعة، حقق بنفيكا البرتغالي فوزه الثاني تواليا أيضا عندما تغلب على ضيفه ستاندار لياج البلجيكي 3-صفر، وحذا حذوه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بفوزه على ليخ بوزنان البولندي 1-صفر.
المصدر: بي إن سبورت
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