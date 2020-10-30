شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير عما دار في كواليس الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» والتخبط الذي شاب بعض القرارات والمقترحات الخاصة بموعد مباراتي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمباراة النهائية.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: «الكاف سيقرر عبر حسابه اليوم الجمعة موعد مباراتي الومالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال».

وواصل: «مباراة الزمالك ستقام يوم الرابع من نوفمبر والنهائي في السابع والعشرين من نوفمبر في مصر».

وأتم حديثه مؤكدا أن الكاف كان سيعلن المواعيد بشكل رسمي أمس الخميس، إلا أن أحد مسؤولي لجنة الطوارئ بالكاف أثار بلبلة واقترح تأجيل جميع المباريات لأجل غير مسمى.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، منتظرا ما ستفسر عنه مباراة الإياب لنصف النهائي بين الزمالك والرجاء المغربي لمعرفة منافسة على الأميرة السمراء.

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