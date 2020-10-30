شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: أتمنى تأهل الزمالك لنهائي أفريقيا كي يتوج الأهلي على حسابه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، عن أمنيته بلوغ نادي الزمالك لنهائي دورى أبطال إفريقيا.
وقال عرابي –خلال ظهوره ع عمر ربيع ياسين على قناة النهار-: «الفوز على الزمالك له مذاق مختلف، ما بالك بالفوز عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا».
وتابع: «الزمالك فريق جيد يضم عناصر متميزة ويقدم أداء جيد، لكن الأهلي قادر على الفوز عليه».
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