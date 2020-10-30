شكرا لقرائتكم خبر عن هيما: الونش أفضل مدافع فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن غياب محمود حمدي "الونش"، مدافع القلعة البيضاء سيؤثر على الفريق أمام الرجاء المغربي. وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الونش أفضل مدافع فى مصر خلال الوقت الحالي ويستحق اللعب أساسيًا مع المنتخب الوطني، ويستحق ثقة الجماهير فى الفترة الأخيرة بعد ظهوره بهذا المستوي المميز". وأضاف: "الزمالك سيعاني بشدة فى غياب الونش، فهو صمام الأمان لخط دفاع القلعة البيضاء ويغطي على أخطاء محمود علاء". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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