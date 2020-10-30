شكرا لقرائتكم علي أبو جريشة : بيراميدز و القطبين أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه إلي مسؤولي نادي بيراميدز، وكذلك ناديي الأهلى والزمالك.

وقال أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية:" تجربة بيراميدز أثرت الرياضة المصرية، وحركت المياة الراكدة في الدوري وأصبح منافسا قوياً على البطولات المحلية والقارية".

وتابع: "لكن النادي هو المسؤول عن الارتفاع الجنوني لاسعار اللاعبين، ومعه ناديي الأهلي والزمالك اللذان دخلا في مزاد مع النادي الوليد للفوز بالصفقات ومن وجهة نظرى أغلي لاعب لا يتخطى سعره عشرة مليون ويجب تقنين نظام الإعارات في الدوري المصري".

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أكد علي أبو جريشة أن مصطفي محمد مهاجم ندي الزمالك هو الأحق بقيادة هجوم المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه اللفت للنظر سواء مع ناديه، أو المنتخب الاوليمبي المتوج بكأس الأمم الافريقية العام الماضي.

أوضح: "مروان محسن مهاجم الأهلي حصل علي فرصته كاملة مع المنتخب المصري، ويجب منح الفرصة لمصطفي محمد في قيادة هجوم الفراعنة".

واختتم نجم الاسماعيلي كلامه موجهًا نصيحته لمحمد عواد حارس الزمالك الحالي، بضرورة العودة إلي الدروايش مرة أخري، للحصول على فرصة اللعب أساسيًا، ومن ثم العودة للمنتخب المصري.