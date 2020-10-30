شكرا لقرائتكم همام: موسيماني معتاد على اللعب البرازيلي.. وشخصية الشناوي اكتملت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماهر همام لاعب الأهلي السابق، أن شخصية محمد الشناوي اكتملت وأصبح ناضجا بشكل كبير ولديه ميزة أنه من الممكن أن يقوم بدور الليرو ويساعد الدفاع في بعض الهجمات.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: أرى أن الشناوي أفضل لاعب في الموسم الحالي بفضل المستويات التي قدمها مع الأهلي.

أردف: في المباريات الكبيرة يظهر معدن لاعبي الأهلي وكنت مطمئن إلى ظهور الأهلي بشكل جيد رغم تخوف البعض وأرى أن تأثير موسيماني على الفريق بنسبة في مباراتي الوداد بنسبة 30%.

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استطرد: موسيماني معتاد على اللعب البرايلي النقل السريع والتسليم والتسلم والتحرك داخل الملعب.

أضاف: تتويج الأهلي بالدوري أمام طلائع الجيش سيكون يوم عيد للأهلاوية وأن شاء الله هكون متواجد لحضور التتويج.