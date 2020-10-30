رقم قياسي جديد لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا

حقق قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري الأبطال أوروبا خلال مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على مضيفه يوفنتوس بهدفين نظيفين، حيث سجل هدفًا وصنع آخر على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بالجولة الثانية، ليتصدر البرسا المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على تويتر أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل 70 هدفًا في دور المجموعات بتاريخ البطولة.

ويعد هدف ميسي في شباك يوفنتوس، هو الثاني له في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا في الجولة الماضية، عندما إكتسح الفريق الكتالوني ضيفه، فيرينتسفاروشي المجري، بنتيجة 5-1.

Advertisements

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى ست نقاط، تضعه في صدارة المجموعة، أمام صاحب المركز الثاني يوفنتوس برصيد ثلاث نقاط.

جدير بالذكر، أن ميسي أصبح لديه الآن 70 هدفًا من أصل 74 مباراة فقط خاضها في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أقرأ ايضًا