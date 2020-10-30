الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معلومات

شكا عضو مجلس إدارة في أحد الأندية، قيام عضو سابق، بتسريب معلومات خاصة بالمجلس، في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إلى وسائل الإعلام المختلفة، مشيراً إلى أن هذا العضو ينقل صورة غير صحيحة عن النادي.

حارس

وصف الأمين العام لنادي الحمرية عمار المهيري ناديه بالمحظوظ، بعد التعاقد مع حارس المرمى أحمد الشاجي، ووصف دوره بالمؤثر في تقوية حظوظ الفريق للمنافسة.

الأنظار

علّل إداري بأحد أندية الهواة، عدم السماح بإجراء مقابلة صحافية مع النجم البرازيلي في الفريق، بأن ذلك يأتي تجنباً لتسليط الأنظار عليه، خصوصاً قبل انطلاق منافسات الدوري وتجديد عقده، حتى لا تسعى وراءه أندية منافسة.

مدرب

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تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صحة خبر اقتراب المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر لقيادة فريق البطائح. وتم في اليومين الماضيين تداول هذا الخبر بشدة، خصوصاً بعد رحيل المدرب الإيطالي تديسكو عن البطائح، بسبب وضعه الصحي.

عبيد

ارتبط اسم المدرب المواطن وليد عبيد بالعودة إلى قيادة أحد أندية دوري الخليج العربي خلال الفترة المقبلة، بعد استمرار تدهور نتائج الفريق خلال مشوار البطولة.

احتفال

احتفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعيد ميلاد لاعب النصر محمود خميس، حيث سلط الضوء على مشواره في أبطال آسيا، مؤكداً أنه شارك في ست نسخ منها، مع الوحدة والنصر. ونشر لقطات فيديو لهدف رائع سجله محمود خميس في البطولة.

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