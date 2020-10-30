شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: يجب على وزير الرياضة التهدئة بين جماهير القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تهدئة الموقف بين جماهير القطبين خلال الفترة الحالية.

وقال جعفر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "يجب أن نظهر بشكل متحضر أمام العالم خلال الفترة المقبلة، وعلينا التهدئة بين الجماهير حال وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، فنحن أمامنا مهام سياسية".

وأضاف: "علينا أن لا نضع ضغوط على الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجب التهدئة لأنها فى النهاية رياضة وليس أكثر".