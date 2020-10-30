شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء على رأسها إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا أيضًا بين الزمالك والرجاء، لأجل غير مُسمى، ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضًا نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية اليوم الخميس..

- رسميًا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن، فى هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

- بادجى يبحث العروض الخارجية بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى

تلقى السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية بعضها من الدوريات الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الموسم المقبل على خلفية عدم حاجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لبقاء المهاجم مع الفريق ، ويفاضل بادجى بين العروض الخليجية بعدما أعلن رفضه فكرة اللعب فى الدورى المصرى عقب الرحيل عن الأهلى.

- ماذا ينتظر الأهلى و الزمالك والمنتخب بعد تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا ؟

بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا ، و كذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات في انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.

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- الونش يعود للصورة .. وتأكد مشاركة علاء وجمعة وأوباما أمام الرجاء

جاء قرار الاتحاد الافريقى بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم امام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حالة إقامتها فى موعدها الأحد المقبل، وكشف مصدر بالجهاز الطبى مفاجأة بالتأكيد عن أن محمود حمدى الونش يؤدى برنامج تأهيلى مكثف عبارة عن جلستين يوميا وحتى يوم 2 نوفمبر، سيساهم فى إمكانية مشاركته فى المباراة عقب تأجيلها.

- الزمالك يفقد جهود عمر السعيد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

تأكد غياب عمر السعيد، مهاجم الزمالك، عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وبذلك أصبح اللاعب خارج الحسابات فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إنها ستقام يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، قبل أن يُعلن رسميًا تأجيلها لأجل غير مُسمى.

- الاسماعيلى يتعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا بناء على رغبة ريكاردو

تعاقد النادى الاسماعيلى مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى حيث نال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه، فييرا سبق له اللعب للمنتخب البرازيلى للشباب وأندية بالميراس وسانتا كروز فى الدورى البرازيلى ونادى يوكوهاما اليابانى ونجران السعودى، ووقع اللاعب بشكل رسمى للدراويش بناء على رغبة ريكاردو على أن يصل لمقر النادى الأصفر خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعلان تفاصيل الصفقة.

- اتحاد الكرة يقترح على الكاف إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا 10 نوفمبر بعد التأجيل

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن خطاب اتحاد الكرة الذى وصل الكاف لطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى، تضمن اقتراحا من جانب الجبلاية بإقامة المباراة يوم 10 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 من نفس الشهر كما كان مقترحا. وينتظر فريق الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى لمواجهته فى المباراة النهائية، حيث تم تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء أيضا ولم يتحدد الموعد حتى الآن.