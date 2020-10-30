شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، داخل نادى الزمالك، والتى جاء على رأسها إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، تأجيل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربى، فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى كان مقررًا لها الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل موعدها السابق الذى كان مُحددًا يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، لتفشى الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، بالإضافة إلى تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، لأجل غير مُسمى، ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضًا نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الأخبار التى شهدها نادى الزمالك اليوم الخميس..

- رسميًا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن، فى هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

- الزمالك يفقد جهود عمر السعيد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

تأكد غياب عمر السعيد، مهاجم الزمالك، عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وبذلك أصبح اللاعب خارج الحسابات فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إنها ستقام يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، قبل أن يُعلن رسميًا تأجيلها لأجل غير مُسمى.

- الونش يعود للصورة .. وتأكد مشاركة علاء وجمعة وأوباما أمام الرجاء

جاء قرار الاتحاد الافريقى بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم امام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حالة إقامتها فى موعدها الأحد المقبل، وكشف مصدر بالجهاز الطبى مفاجأة بالتأكيد عن أن محمود حمدى الونش يؤدى برنامج تأهيلى مكثف عبارة عن جلستين يوميا وحتى يوم 2 نوفمبر، سيساهم فى إمكانية مشاركته فى المباراة عقب تأجيلها.

- جلسة لجهاز الزمالك وظهور "شقيق" عبد الله جمعة فى تدريبات الفريق.. صورة

حرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين، فى بداية مران اليوم، الخميس، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية، وشرح بعض الأمور المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية اليوم، اصطحب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، شقيقه الأصغر مازن، فى التدريبات الجماعية واستقبل اللاعبين والجهاز الفنى شقيق جمعة بالترحاب، حيث حرص البعض على التقاط بعض الصور التذكارية معه قبل انطلاق المران.

- مصدر بالكاف: مباراة الزمالك والرجاء 4 نوفمبر والنهائى يوم 27 من الشهر المقبل

أكد مصدر بالاتحاد الافريقى "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء سيتم تأجيلها إلى يوم 4 نوفمبر المقبل بدلا من الأحد 1 نوفمبر، كما سيتم تأجيل مباراة النهائى لتقام يوم 27 نوفمبر بدلا من 4 نوفمبر، وكانت نتيجة لقاء الذهاب بين الرجاء والزمالك قد انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف على الملعب الرياضى محمد الخامس، بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقى تأجيل المباراتين لأجل غير مُسمى.

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- باتشيكو يحذر لاعبى الزمالك من الاستهانة بالرجاء بعد فوز الذهاب

حذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى الفريق من الاستهانة بفريق الرجاء المغربى، مؤكدًا أن نتيجة الذهاب والفوز بهدف نظيف هى نتيجة خادعة، حيث يمتلك الرجاء لاعبين مميزين ويمتلكون خبرات أفريقية كبيرة تمكنهم من احراز هدف فى القاهرة، وهو ما يمكن ان ينهى مشوار الفريق فى البطولة، مطالبا اللاعبين بنسيان نتيجة الذهاب والتركيز على تحقيق الفوز فى مباراة العودة لضمان التأهل للنهائى.

- الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع الهدف الكونغولى لإنبى والدراويش

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة التفاوض مع مهاجم كونغولى يُدعى انتونى موبوي، بعدما ربطت عدد من التقارير الصحفية بين هذا الاسم والزمالك خلال الساعات الأخيرة، ليؤكد المصدر لليوم السابع إن النادى الأبيض لا يعلم أى شئ عن هذا اللاعب ولم يتم الدخول فى أية مفاوضات لضمه نافيا تلك التقارير المنتشرة فى الساعات الماضية بشكل تام.

- أول مكاسب التأجيل.. الزمالك يستعيد "شيفو" حال التأهل للنهائى

كشف جهاز الزمالك، أن حظوظ محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، زادت فى لحاق نهائى دورى أبطال إفريقيا، حال تأهل الفريق الأبيض، فى حالة تخطى عقبة الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

- الرجاء يعلن شفاء 3 لاعبين من كورونا قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادى الرجاء المغربي، عن شفاء 3 لاعبين من الفريق، من فيروس كورونا المستجد، بعد المسحة الطبية الواحدة والعشرين، التى خضع لها جميع أفراد الفريق، اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهة الزمالك، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال بيان الرجاء المغربي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:"توصل نادى الرجاء بنتائج اختبارات كوفيد 19، التى خضعت لها صباح اليوم الخميس، جميع أفراد الفريق، وأظهرت النتائج تسجيل 3 حالات شفاء جديدة فى صفوف اللاعبين".

- ماذا ينتظر الأهلى والزمالك والمنتخب بعد تأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا؟

بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقى، و كذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات فى انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.