شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من نجم الكرة النيجيرية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي السعودي مبارك الشهري، أن نادي الزمالك بات قريباً من ضم النجم النيجيري أحمد موسى، عقب رحيله عن صفوف النصر السعودي.

وأضاف الشهري خلال حديثه تليفزيوني لقناة "24 الرياضية" :"النصر قام بعمل مخالصة مالية مع موسى واللاعب على أعتاب نادي الزمالك المصري".

وكان موسى صاحب الـ 28 عاماً قد تألق بقميص المنتخب النيجيري في عدة مناسبات أبرزها في كأس العالم بنسختي 2014 و 2018 والتسجيل في مرمى المنتخب الأرجنتيني خلال النسختين.

ويضم الزمالك بين صفوفه الرباعي الأجنبي كاسونجو وساسي وبن شرقي وأوناجم.