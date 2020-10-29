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الزمالك يقترب من نجم الكرة النيجيرية ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من نجم الكرة النيجيرية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي السعودي مبارك الشهري، أن نادي الزمالك بات قريباً من ضم النجم النيجيري أحمد موسى، عقب رحيله عن صفوف النصر السعودي.

وأضاف الشهري خلال حديثه تليفزيوني لقناة "24 " :"النصر قام بعمل مخالصة مالية مع موسى واللاعب على أعتاب نادي الزمالك المصري".

وكان موسى صاحب الـ 28 عاماً قد تألق بقميص المنتخب النيجيري في عدة مناسبات أبرزها في كأس العالم بنسختي 2014 و 2018 والتسجيل في مرمى المنتخب الأرجنتيني خلال النسختين.

ويضم الزمالك بين صفوفه الرباعي الأجنبي كاسونجو وساسي وبن شرقي وأوناجم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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