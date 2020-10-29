شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ابنة الخطيب لوالدها في عيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتهنئة والدها بعيد ميلاده الذي سيوافق غدًا الثلاثين من أكتوبر.

ويتم أسطورة الأهلي الكروية محمود الخطيب عامه السادس والستين غدًا الجمعة.

وكتبت نور، عبر حسابها الرسمي بفيسبوك، معلقةً على صورة تجمعها بـ«بيبو»: «قالوا عنك عايش في زمن غير زمنك، مثالى في زمن مش عايز كده، وراقى لدرجة مش مفهومة لبعض الناس، كمان بيقولوا إن في أنماط معينة من الشخصيات مش موجودة غير في الأساطير والروايات وإنها دايما من نسج خيال المؤلف ولا وجود لها في الواقع».

وواصلت منشورها: «محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، مجرد من أي لقب أو شهرة، في رأيي أسطورة ونموذج من البشر صعب جداً الواحد يلاقى زيه في الزمن ده، آخرنا نقرا عنه ونشوفه في الأفلام، الفرق الوحيد إنه حقيقى جداً من غير رتوش تجمل الصورة وتحليها، الصورة حلوة ومبهجة زى ما هي من 66 سنة ولمليون سنة جاية».

وأتمت: «كلامى عليك مش ممكن يخلص، ومشاعرى وأنا بحكى عنك لنفسى وللناس أحلى من أي حاجة ممكن تتوصف، أنا بحب إنى بنتك، وبرغم المعافرة إنى أتعايش مع حاجات كتير عكس اللى خدته منك، ممتنة إن المثل والمثال والقدوة حية قدامى ومخليانى أعرف أتخطى قبح الدنيا.. شكراً حبيبى إنك فارس، فارس في أخلاقك وفى مشاعرك وتعاملاتك، فارس في أحكامك وحُكمك على الأمور والسيطرة عليها، فارس في خلافك وفارس في مبارزتك للغلط وإصرارك على الخير والحق، فارس في حبك وإخلاصك وإنسانيتك، فارس في إيمانك بأن العظمة لله وحده وفارس في تواضعك وقربك من الناس، كل سنة والخير والحب محاوطينك من كل مكان، وكل سنة وأنا شاكرة فضل ربنا عليّا إنى جزء من أحلى وأجمل أقداره، كل سنة وأنت فارس كل زمان».

Advertisements