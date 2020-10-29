شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة النني.. تشكيل أرسنال أمام دوندالك في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف أرسنال منافسه دوندالك الأيرلندي بملعب الإمارات، في ثاني مباريات الدوري الأوروبي. ويلعب أرسنال في المجموعة الثانية بجوار رابيد فيينا ومولدي ودوندالك. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: رونار رونارسون. وفي الدفاع: ميتلاند نايلز – سياد كولاسيناك – شكوردان موستافي – سيدريك سواريس. والوسط: محمد النني- جرانيك جاكا – جو ويلوك. Advertisements والهجوم: نيكولاس بيبي – إدوارد نيكيتاه – ريس نيلسون. الوضع في مصر

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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