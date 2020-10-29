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جدة - عمرو شويل نتائج مباريات اليوم الخميس 29-10-2020 بالدوري المصري



نتائج مباريات اليوم الخميس 29-10-2020 بالدوري المصري حيث أقيم لقاءين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الخميس 29-10-2020 بالدوري المصري كالتالى

الإنتاج الحربي 0 – 0 المقاصة

تعادل الانتاج الحربي مع نظيره مصر المقاصة بدون أهداف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز.وبهذه النتيجة استمر الإنتاج الحربى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا ، فيما استمر مصر المقاصة بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.

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أسوان 1 – 3 الاتحاد السكندري

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري ، أحرز أهداف زعيم الثغر أحمد حجي وأحمد راشد هدفين في الدقيقة 30 و 42 و58 علي الترتيب ، بينما سجل لأسوان فادي فريد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة ، قفز الاتحاد السكندري إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، أما أسوان أستمر بـ37 نقطة في المركز الرابع عشر.