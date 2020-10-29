ميلان يضرب سبارتا براغ بثلاثية في الدوري الأوروبي

حقق نادي ميلان الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. سجل دييجو دالوت ورفائيل لياو وبراهيم دياز ثلاثية ميلان في الدقائق 24، 57، 66 من عمر المباراة. ثلاثية ميلان في الدقائق 24، 57، 66 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يتصدر ميلان ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل سبارتا براغ المجموعة بدون نقاط.

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