القادسية يفوز علي التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على نظيره فريق التعاون بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الامير سعود بن جلوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد

بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.أحرز هدف القادسية أوروس فيتاس في الدقيقة ٧٩ من زمن اللقاء.بهذه النتيجة نادي القادسية المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط, في حين ياتي نادي التعاون فى المركز التاسع برصيد ٤ نقاط منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.ويستعد فريق التعاون لمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة يوم الجمعة 6 نوفمبر، بينما يواجه فريق القادسية نظيره فريق النصر يوم السبت 7 نوفمبر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.